Fatih Karagümrük'ten Çaykur Rizespor karşısında kritik galibiyet!

5.04.2026 16:32:00
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi İstanbul ekibi 2-1 kazandı.

Mücadelede ilk golü, 39. dakikada Serginho kaydetti ve Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. 

İlk yarı, Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarıda Ali Sowe, 70. dakikada Çaykur Rizespor'a beraberliği getiren golü attı. 

Dakikalar 87'yi gösterdiğinde ise Shavy Babicka Fatih Karagümrük'ü bir kez daha öne geçiren golü attı. 

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Fatih Karagümrük oldu.

5. GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte ligde bu sezonki 5. galibiyetini alan Fatih Karagümrük, 20 puana ulaştı. İstanbul ekibi, 20 puanla ligin son sırasında bulunuyor.

ÜST ÜSTE 2. YENİLGİ

3 maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste 2. mağlubiyetini alan Çaykur Rizespor ise 30 puanda kaldı ve 12. sırada konumlandı.

Süper Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük, Konyaspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Samsunspor'u ağırlayacak.

