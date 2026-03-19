Kayserispor'dan Fatih Karagümrük karşısında hayati 3 puan!

19.03.2026 18:01:00
Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kayserispor, sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 27. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kayserispor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Kayserispor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı 1-0'lık skorla kazandı.

Fatih Karagümrük, 37. dakikada Matias Kranevitter'in kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol çıkmadı ve ilk devre 0-0 sona erdi.

Kayserispor, 66. dakikada German Onugkha'nın attığı golle Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

MOE İLE LİGDE İLK GALİBİYET

Kayserispor, bu galibiyetle birlikte teknik direktörü Erling Moe ile ligde çıktığı dördüncü maçta ilk galibiyetini elde etti.

Bu sonucun ardından Kayserispor, 23 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, 17 puanda kaldı.

Kayserispor, milli aranın ardından Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Kayserispor'dan maç sonu sert tepki: 'Bu akşam derhal istifa etmeli' Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, 3-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Açıkalın, "MHK Başkanı bu akşam derhal istifa etmeli. TFF Başkanı bu konuya derhal müdahale etmelisiniz" ifadelerini kullandı.
TFF Tahkim Kurulu'ndan Kayserispor'a kötü haber! TFF Tahkim Kurulu, Kayserispor forması giyen Dorukhan Toköz'ün 2 maçlık cezasını onadı.
Trabzonspor 3 puanı üç golle aldı: Kayserispor 1-3 Trabzonspor Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.