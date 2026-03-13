Namağlup serisi sona erdi... Fenerbahçe, Karagümrük karşısında buz kesti!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Fatih Karagümrük, 2-0'lık skorla kazandı.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri dakika 15'te Bartuğ Elmaz ile dakika 45+1'de Serginho kaydetti.

FENERBAHÇE, İLK MAĞLUBİYETİNİ YAŞADI

Fenerbahçe, bu mağlubiiyetin ardından Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 57 puanda kaldı ve maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. Fatih Karagümrük ise puanını 17'ye yükseltti.

Süper Lig'in gelecek haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi konuk edecek. Fatih Karagümrük, Kayserispor deplasmanına gidecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Fatih Karagümrük 2-0 Fenerbahçe

85' PENALTI BEKLENTİSİ! Karagümrük'te Traore, son çizgiye inmek isterken Mert Günok'un müdahalesi ile yerde kaldı. Karagümrük penaltı bekledi, oyun devam etti.

82' Kante, Babicka'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

79' Oğuz Aydım, Levent Mercan yerine oyunda dahil oldu.

75' Karagümrük'te 3 oyuncu değişikliği yaptı. Çağatay Kurukalıp, Johnson ve Traore oyuna dahil oldu. Serginho, Mladenovic ve Barış Kalaycı oyundan alındı.

71' Sağ kanatan şık çalımlarla ceza sahasına giren Musaba, önünü açar açmaz şutunu çıkarttı. İstediği vuruşu yapamayan Musaba'nın şutu yavaş kaldı. Top kalecide.

65' Karagümrük'te sakatlanan Bartuğ Elmaz, yerini Babicka'ya bıraktı.

56' Karagümrük'te Barış'In geriye çıkarttığı topu Berkay Özcan sert bir vuruş ile kaleyi yokladı. Top üstten dışarıya çıktı.

55' Karagümrük'te sakatlanan Larsson, yerini Berkay Özcan'a bıraktı.

52' MERT GOLE İZİN VERMEDİ! Karagümrük'ün sol kanattan geliştirdiği atakta Tiago Çukur'un pasıyla Serginho topla buluştu. Sol çaprazdan kaleyi yoklayan Sergio, kaleci Mert'i geçemedi.

51' Sergino'da Oosterwolde ile yaşadığı diyalog sonrası sarı kart gördü.

50' Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde rakibi ile tartışmasının ardından rakibine yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.

47' Sol kanatta topu alan Musaba içeriye kat etti. Ceza sahası dışından şutunu vuran Musaba'ya, Bartuğ vucüdunu koydu.

46' Fenerbahçe ikinci yarıya 4 değişiklikle başladı. Asensio, Musaba, Brown ve Nene oyuna dahil oldu. Fred, İsmail Yüksek, Mert Müldür ve Kerem oyundan alındı.

45' GOL | Sağ kanattan kullanılan kornerde top altı pas içine gönderildi. Serginho, arkaya açılan topu arka direkte tamamladı.

41' Fenerbahçe'nin Fred'le sağ kanattan kullandığı kornerde ön direğe gelen topu Barış uzaklaştıramadı. Devamında Yiğit Efe topu Levent'e çıkardı. Levent'in şutuda savunmadan döndü.

36' YANDAN DIŞARI! Hızlı gelişen Karagümrük atağında top sol kanattan ceza sahası dışına çıkarttığı topu Barış vurdu. Barış'ın şutu yandan dışarı çıktı.

34' GOL İPTAL! Tiago Çukur'un sol çaprazdan vurduğu şut ağlarla buluştu. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

31' Levent Mercan'ın sol kanattan içeriye çevirdiği topu Fred dışarıya çıkardı. Ceza sahası dışından Kante'nin şutu kaleye giderken Fred'e çarptı. Ofsayt.

30' Fenerbahçe'nin kullandığı serbest vuruş Karagümrük defansı uzaklaştıramadı. Fred'in sol çaprazdan sağ ayağı ile şutu üstten dışarı çıktı.

29' Fenerbahçe'de İsmail Yüksek 3 kişinin arasıdan çıkarak topu soluna sürdü. Faule maruz kalan İsmail yerden kalktıkta sonra tekrar yerde kaldı. Serbest vuruş.

26' KAÇTI! Fenerbahçe'de Kante'nin çevirdiği topla Fred buluştu. Fred, hemen solundaki Levent Mercan'a pasını aktırdı. Levent'in ceza sahası dışından şutu üstten auta çıktı.

25' Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan ortasını takım arkadaşlarıyla buluşturamadı.

18' Karagümrük'ün sağ kanattan gelişen atağında Kranevitter'in pasıyla ceza sahasının sağında topu alan Larsson, kaleye dönüp, ceza alanına girer girmez yerde kaldı. Karagümrük penaltı bekledi, hakemin kararı devam.

15' GOL | Fatih Karagümrük'ün kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa düzgün bir vuruş yapan Bartuğ Elmaz, Mert Günok'un solundan topu ağlara gönderdi.

8' Maçtaki ilk şut Fenerbahçe'den geldi. Fred'in uzaklardan denediği vuruş, üstten auta gitti.

7' Karagümrük'te Mladenovic'in son çizgiden ortasını Fenerbahçe defansı karşıladı.

2' Kerem Aktürkoğlu, sol kanattan ceza sahasına girmek isterken yerde kaldı, sonrasında top Karagümrük'te kaldı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.