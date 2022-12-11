Fatih Karagümrüklü futbolcu Fabio Borini: 'Süper Lig yükselecektir'

11 Aralık 2022 Pazar, 15:56

VavaCars Fatih Karagümrük'ün İtalyan golcüsü Fabio Borini, bireysel performansını artırmak istediğini söyledi.

Kırmızı-siyahlıların, Dünya Kupası arası nedeniyle Antalya'da gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 31 yaşındaki oyuncu, "İyi bir kamp süreci geçiriyoruz. Herkes çalışmaya ve gelişmeye çok açık. Bunu yaptığımız 2 maçta gösteriyoruz. Bu isteği ve doğru tutumu hazırlık maçlarında sahaya yansıttık" dedi.

"TÜRKİYE LİGİ YÜKSELECEKTİR"

Ligde kaydettiği 7 golle krallık yarışında iddialı durumda bulunan Borini, "Hedeflerim elbette hep var. Hep daha üstüne koymak gibi bir hedefim var. Bunu da sahaya yansıtıyorum. Hep bir fazla gol, hep bir fazla asist, hep bir fazla mücadele ortaya koymak gibi takımı ve bizi yüceltecek şeyler hedefliyorum. Aslında bize sahada 11 tane savaşçı ve lider lazım. Ben de hep bu mantalitede kendimi geliştirerek hedeflerimi yükseltiyorum" diye konuştu.

Süper Lig'in potansiyelli bir lig olduğunu aktaran Borini, "Potansiyelli bir lig. Zaten daha önce yaptığım röportajlarda da bunu söylemiştim. Yerli oyuncu mantalitesi olarak çok fazla uluslararası değiliz ama bunu da gerçekleştirdiğimizde çok daha iyi seviyeye çıkacaktır Türkiye ligi. Ama dediğim gibi lig kalite olarak belli bir potansiyelde ve iyi de bir yüksek seviyede olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.