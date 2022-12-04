Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin için flaş iddia! 'Eski kulübüne dönüyor'

04 Aralık 2022 Pazar, 21:08

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile yolları ayrılan Caner Erkin için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Ajansspor'da yer alan habere göre Caner Erkin, Valerien Ismael'in ardından Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe gelen Şenol Güneş ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; siyah-beyazlı takımda ikinci dönemine başlayan Güneş, Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadığı eski öğrencisini yanında görmek istedi.

Şenol Güneş ile Caner Erkin'in yaptığı görüşmenin ardından Beşiktaş yönetiminin harekete geçtiği belirtildi.