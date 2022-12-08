Fatih Karagümrük'te Jimmy Durmaz ile yollar ayrıldı

VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin'in ardından Jimmy Durmaz'la da yollarını ayırdı.

cumhuriyet.com.tr
08 Aralık 2022 Perşembe, 15:50
Fatih Karagümrük'te Jimmy Durmaz ile yollar ayrıldı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te art arda ayrılıklar yaşanıyor.

TRT Spor'un haberine göre; daha önce Caner Erkin ile yollarını ayıran Karagümrük, tecrübeli futbolcu Jimmy Durmaz ile de yollarını ayırdı.

33 yaşındaki Jimmy Durmaz, 2020-21 sezonundan bu yana Karagümrük forması giyiyordu. Bu sezon İstanbul temsilcisiyle 14 maça çıkan İsveçli futbolcu, gol katkısında bulunamadı.


Fatih Karagümrük Caner Erkin Jimmy Durmaz

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