Fatih Karagümrük'te Jimmy Durmaz ile yollar ayrıldı

08 Aralık 2022 Perşembe, 15:50

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te art arda ayrılıklar yaşanıyor.

TRT Spor'un haberine göre; daha önce Caner Erkin ile yollarını ayıran Karagümrük, tecrübeli futbolcu Jimmy Durmaz ile de yollarını ayırdı.

33 yaşındaki Jimmy Durmaz, 2020-21 sezonundan bu yana Karagümrük forması giyiyordu. Bu sezon İstanbul temsilcisiyle 14 maça çıkan İsveçli futbolcu, gol katkısında bulunamadı.