Fatih Karagümrük'te Jimmy Durmaz ile yollar ayrıldı
VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin'in ardından Jimmy Durmaz'la da yollarını ayırdı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te art arda ayrılıklar yaşanıyor.
TRT Spor'un haberine göre; daha önce Caner Erkin ile yollarını ayıran Karagümrük, tecrübeli futbolcu Jimmy Durmaz ile de yollarını ayırdı.
33 yaşındaki Jimmy Durmaz, 2020-21 sezonundan bu yana Karagümrük forması giyiyordu. Bu sezon İstanbul temsilcisiyle 14 maça çıkan İsveçli futbolcu, gol katkısında bulunamadı.
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