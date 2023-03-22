Fatih Karagümrüklü futbolcu Levent Mercan'a İtalyan kancası
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük’ün genç futbolcusu Levent Mercan’ı İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Monza'nın izlediği kaydedildi.
Süper Lig’de oynadığı son 10 maçta yenilgi yüzü görmeyerek 4 galibiyet, 6 beraberlik alan ve ligde 9’uncu sıraya kadar yükselen Fatih Karagümrük’te gurbetçi oyuncu Levent Mercan’ın talipleri artıyor.
Levent Mercan
İTALYANLARDAN YAKIN TAKİP
Asıl mevkisi orta saha olan ve Caner Erkin’in ayrılmasıyla birlikte teknik direktör Andrea Pirlo’nun sol bek pozisyonunda görevlendirmeye başladığı 22 yaşındaki oyuncu, yükselen performansı ile birçok kulübün dikkatini çekti. İtalya Serie A ekiplerinden Monza’nın Mercan için bilgi topladığı ve Fatih Karagümrük’e transfer için şartlarının sorulduğu öğrenildi.
Monza’nın izleme ekibinin önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelerek birkaç maçta Levent Mercan’ı canlı izleyeceği de gelen bilgiler arasında.
2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Ligin 2’nci yarısıyla birlikte ciddi bir istikrar yakalayan 22 yaşındaki oyuncu, hücuma çıkışlarında etkili tercihleri ile dikkat çekiyor. 4 Ocak’ta oynanan Kayserispor maçının henüz 1’inci dakikasında şık bir vuruşla bu sezonki ilk golünü kaydetmişti. Mercan, 10 Mart’ta oynanan Giresunspor maçında da frikikten attığı golle takımının aldığı 1 puanda önemli rol oynamıştı.
Levent Mercan’ın İstanbul ekibiyle Haziran 2025’e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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