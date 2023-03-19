Serie A'da lider Napoli, Torino deplasmanından farklı galip dönüyor

Serie A'da Napoli deplasmanda Torino'yu 4-0 mağlup ederek ligdeki 27. maçında 23. galibiyetini aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 19:55
Serie A'da lider Napoli, Torino deplasmanından farklı galip dönüyor
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İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 27. haftasında Napoli, deplasmanda Torino'yu 4-0 yendi.

Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede, ligde şampiyonluğun en güçlü adayı konumundaki Napoli, orta sıralardaki Torino ile kozlarını paylaştı.

Napoli, Torino'yu 4-0 yenerek, 3 puanla sahadan ayrılarak puanını 71 yaptı.

Konuk takımı galibiyete taşıyan golleri, 9 ve 51. dakikalarda Osimhen, 35. dakikada Kvaratskhelia ve 68. dakika Ndombele kaydetti.

Bu sonuçla Napoli, maç eksiği bulunan en yakın takipçisi Inter'in 21 puan önünde liderliğini korurken, lig şampiyonluğuna biraz daha yaklaştı.

Torino ise haftayı puansız kapattı ve 37 puanla 11. sırada kaldı.

Serie A'da bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fiorentina-Lecce: 1-0

Sampdoria-Hellas Verona: 3-1.

27. haftanın kapanışında bu akşam Lazio-Roma ve Inter-Juventus maçları oynanacak.


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