Fatih Karagümrüklü futbolcu Otabek Shukurov arama kurtarma çalışmalarına katıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına Fatih Karagümrük'ün Özbek futbolcusu Otabek Shukurov'un da katıldığı öğrenildi.

AA
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 09:11
Fatih Karagümrüklü futbolcu Otabek Shukurov arama kurtarma çalışmalarına katıldı
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VavaCars Fatih Karagümrük'ün Özbek futbolcusu Otabek Shukurov'un, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Özbekistan'dan gelen ekiple Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katıldığı belirtildi.

Otabek Shukurov

"ACINIZ ACIMIZDIR"

İstanbul ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Otabek Shukurov, Özbekistan’dan yardıma gelen ekiple arama kurtarma faaliyetlerine geçen hafta katılarak vatandaşlarımız için büyük bir özveriyle çalışmıştır. Otabek Shukurov ve Özbekistan milletine bizlerin yanında olduğu, acımızı paylaştığı için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

Shukurov da sosyal medya hesabından, kurtarma çalışmalarına katıldığı videonun da yer aldığı görüntüleri, "Kardeşlerimiz için buradayız. Acınız acımızdır!" mesajıyla paylaştı.


Otabek Shukurov Fatih Karagümrük hatay deprem

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