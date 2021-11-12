Fatih Karagümrük'te forma giyen Mehdi Benatia hakkında "futbolu bırakıyor" iddiası
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Mehdi Benatia, futbolu bırakma kararı aldığı iddia edildi. Kariyerinde Juventus, Roma, Marsilya, Bayern Münih gibi takımlar da olan yıldız ismin, sakatlığı sebebiyle bu kararı aldığı belirtildi.
Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük’te çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Gazete Kayseri'den Memduh Borazan'ın haberine göre; kırmızı-siyahlıların yıldız savunma oyuncusu Mehdi Benatia'nın futbolu bırakma kararı aldığı iddia edildi.
Kariyerinde Juventus, Roma, Marsilya, Bayern Münih, Udinese, FC Lorinet,Al –Duhail SC ve Fas Milli takımda forma giyen deneyimli savunmacının sakatlığının uzun sürmesi ve nüksetmesi nedeniyle böyle bir karar aldığı öğrenildi.
Mehdi Benatia’nın Pazartesi günü İstanbul’a gelerek kararını Vavacars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’ya iletmesi bekleniyor..
Mehdi bu sezon Fatih Karagümrük forması ile çıktığı 6 maçta 329 dakika süre aldı.
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