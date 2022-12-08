Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta mücadelesi yarın tek maçla başlayacak

08 Aralık 2022 Perşembe, 12:00

Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta mücadelesi yarın yapılacak Yılport Samsunspor ile Yeni Malatyaspor maçıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 17. haftasındaki karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Yılport Samsunspor-Yeni Malatyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

10 Aralık Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Çaykur Rizespor (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)

16.00 Altaş Denizlispor-Altay (Denizli Atatürk)

19.00 Göztepe-Manisa FK (Gürsel Aksel-Ev sahibi takım seyircisiz)

11 Aralık Pazar:

13.30 Dyorex Boluspor-Beyçimento Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)

19.00 Altınordu-Bodrumspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

12 Aralık Pazartesi:

20.00 Pendikspor-Sakaryaspor (Pendik)