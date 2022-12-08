Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta mücadelesi yarın tek maçla başlayacak
Spor Toto 1. Lig'de 17. haftanın ilk maçı 9 Aralık Cuma günü oynanacak Yılport Samsunspor - Yeni Malatyaspor maçıyla başlayacak.
Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta mücadelesi yarın yapılacak Yılport Samsunspor ile Yeni Malatyaspor maçıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 17. haftasındaki karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın:
20.00 Yılport Samsunspor-Yeni Malatyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
10 Aralık Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Çaykur Rizespor (Sancaktepe 15 Temmuz)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)
16.00 Altaş Denizlispor-Altay (Denizli Atatürk)
19.00 Göztepe-Manisa FK (Gürsel Aksel-Ev sahibi takım seyircisiz)
11 Aralık Pazar:
13.30 Dyorex Boluspor-Beyçimento Bandırmaspor (Bolu Atatürk)
16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)
19.00 Altınordu-Bodrumspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
12 Aralık Pazartesi:
20.00 Pendikspor-Sakaryaspor (Pendik)
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