Fatih Karagümrük'te Jimmy Durmaz ile yollar resmen ayrıldı
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te bir ayrılık yaşandı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada Jimmy Durmaz ile yolların ayrıldığı belirtildi.
JIMMY DURMAZ İLE YOL AYRIMI
Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbolcumuz Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Jimmy Durmaz'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
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