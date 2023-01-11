Fatih Karagümrük'te Jimmy Durmaz ile yollar resmen ayrıldı

Yayınlanma: 11.01.2023 - 16:32

Güncelleme: 11.01.2023 - 16:32

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te bir ayrılık yaşandı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada Jimmy Durmaz ile yolların ayrıldığı belirtildi.

JIMMY DURMAZ İLE YOL AYRIMI

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Jimmy Durmaz'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."