Süper Lig'de Alanyaspor'dan şampiyonlara geçit yok
Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor'u kendi sahasında 5-0 mağlup eden Alanyaspor, evinde konuk ettiği son şampiyon takımlara geçit vermedi.
Alanyaspor, son şampiyon olarak ağırladığı takımların belalısı oldu.
Son 4 sezonda son şampiyon unvanıyla ağırladığı 4 takımı da mağlup eden Alanyaspor, sırasıyla Galatasaray'ı 4-1, Başakşehir'i 3-0, Beşiktaş'ı 2-0 ve son olarak Trabzonspor'u 5-0 mağlup etmeyi başardı.
Trabzonspor maçında aldığı 3 puanla 24 puana ulaşan Alanyaspor, ligde 8. sıralamaya yükselmeyi başardı.
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