Süper Lig'de Alanyaspor'dan şampiyonlara geçit yok

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor'u kendi sahasında 5-0 mağlup eden Alanyaspor, evinde konuk ettiği son şampiyon takımlara geçit vermedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2023 - 09:12
Süper Lig'de Alanyaspor'dan şampiyonlara geçit yok
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Alanyaspor, son şampiyon olarak ağırladığı takımların belalısı oldu.

Son 4 sezonda son şampiyon unvanıyla ağırladığı 4 takımı da mağlup eden Alanyaspor, sırasıyla Galatasaray'ı 4-1, Başakşehir'i 3-0, Beşiktaş'ı 2-0 ve son olarak Trabzonspor'u 5-0 mağlup etmeyi başardı.

Trabzonspor maçında aldığı 3 puanla 24 puana ulaşan Alanyaspor, ligde 8. sıralamaya yükselmeyi başardı.


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