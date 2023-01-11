Süper Lig'de Alanyaspor'dan şampiyonlara geçit yok

Yayınlanma: 11.01.2023 - 09:12

Güncelleme: 11.01.2023 - 09:12

Alanyaspor, son şampiyon olarak ağırladığı takımların belalısı oldu.

Son 4 sezonda son şampiyon unvanıyla ağırladığı 4 takımı da mağlup eden Alanyaspor, sırasıyla Galatasaray'ı 4-1, Başakşehir'i 3-0, Beşiktaş'ı 2-0 ve son olarak Trabzonspor'u 5-0 mağlup etmeyi başardı.

Trabzonspor maçında aldığı 3 puanla 24 puana ulaşan Alanyaspor, ligde 8. sıralamaya yükselmeyi başardı.