Süper Lig'de 18. hafta tamamlandı lider değişmedi
Süper Lig'de 18. hafta geride kalırken Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası yapılan 3 maçla sona erdi.
Ligde haftanın kapanış gününde Medipol Başakşehir-Adana Demirspor, İstanbulspor-Gaziantep FK ve Corendon Alanyaspor-Trabzonspor müsabakaları yapıldı.
Saat 17.00'de başlayan ve iki zirve takipçisinin karşılaştığı müsabakada Medipol Başakşehir, Adana temsilcisini 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla üçüncü sıradaki yerini koruyan turuncu-lacivertliler, ikinci Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.
Saat 20.00'de başlayan diğer mücadelelerde Alanyaspor, Trabzonspor'u 5-0'lık farklı bir skorla yendi. İstanbulspor ise Gaziantep FK karşısında 90+12. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-1 beraberliği sağladı.
LİDER GALATASARAY DERBİYİ KAZANDI PUAN FARKINI AÇTI
Süper Lig'in 18. haftası Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne oldu.
Haftaya 36 puanla sarı-lacivertlilerin 1 puan önünde lider giren sarı-kırmızılılar, Kadıköy'den 3-0'lık galibiyetle döndü. Okan Buruk'un öğrencileri, puanını 39'a çıkararak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e yükseltti.
Ligde son 8 maçında yenilmeyen ve son 7 mücadeleyi kazanan sarı-kırmızılılar, önemli bir çıkış yakaladı.
SONUÇLAR
Süper Lig'in 18. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0
Beşiktaş-Kasımpaşa: 2-1
VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor: 3-3
MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor: 2-1
Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor: 0-1
Fenerbahçe-Galatasaray: 0-3
Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: 2-1
İstanbulspor-Gaziantep FK: 1-1
Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: 5-0
PUAN DURUMU
Tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Süper Lig'de 19. hafta, 13 Ocak Cuma günü yapılacak 2 karşılaşmayla başlayacak. Müsabaka programı şöyle:
13 Ocak Cuma:
17.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (RHG EnerTürk Enerji)
20.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Nef)
14 Ocak Cumartesi:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor (Corendon Airlines Park Antalya)
16.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)
16.00 Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
15 Ocak Pazar:
13.30 HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)
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