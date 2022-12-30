Fatih Karagümrük'te Steven Caulker ile yollar ayrıldı

30 Aralık 2022 Cuma, 16:48

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te bir ayrılık gerçekleşti.

İstanbul temsilcisi, Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Steven Caulker'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

7 MAÇTA 1 GOL

Sezon başında Fatih Karagümrük'e imza atan 31 yaşındaki stoper, çıktığı 7 maçta bir kez fileleri havalandırdı.

