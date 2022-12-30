Fatih Karagümrük'te Steven Caulker ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Sierra Leone milli takımında oynayan Steven Caulker ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te bir ayrılık gerçekleşti.
İstanbul temsilcisi, Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbolcumuz Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Steven Caulker'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
7 MAÇTA 1 GOL
Sezon başında Fatih Karagümrük'e imza atan 31 yaşındaki stoper, çıktığı 7 maçta bir kez fileleri havalandırdı.
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