Beşiktaş Süper Lig'in 17. haftasını 'BAY' geçiyor

30 Aralık 2022 Cuma, 12:00

Süper Lig'de 17. hafta maçları yeni yıldan sonra hafta içi oynanacak. Fakat Beşiktaş bu arayı boş geçecek.

Siyah-beyazlılar, bay haftası sonrasında da İstanbul'dan çıkmayacak. Şenol Güneş'in öğrencileri ocak ayında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.

LİDERİN 7 PUAN GERİSİNDE

Fanatik'in haberine göre Şenol Güneş'in öğrencileri, hem zirve ile arasındaki farkı açmamak hem de Mavi Şimşekler'e yaklaşmak istiyordu. Nitekim zorlu mücadeleyi kazanan Kara Kartal, puanını 26 yaptı. Adana Demirspor ile arasındaki puan farkını 1'e düşüren siyah-beyazlılar, lider Galatasaray'ın ise 7 puan gerisinde yeni yıla girip, şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürdü.