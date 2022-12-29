29 Aralık 2022 Perşembe, 14:12

Turkcell, 4 yıl daha Kadın Futbol Süper Ligi'nin isim sponsoru oldu. Turkcell tarafından yapılan açıklamada, 2021 yılından beri devam eden Kadın Futbol Süper Ligi'nin isim sponsorluğu anlaşmasının 4 yıl daha süreceği belirtildi.

Kadın futbolunun profesyonelleşmesi için önemli adımlar atan Turkcell'in, A Milli Kadın Futbol Takımı ve kadın milli takımlarının 19, 17 ve 15 yaş altı kademelerinin de ana sponsoru olmaya devam edeceği aktarıldı.

"KADIN FUTBOLCULAR: 1 - ÖN YARGILAR: 0"

Anlaşmayla ilgili açıklama yapan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "2021 yılında 'Kadın futbolcular: 1 - ön yargılar: 0' mottosuyla yola çıktık ve Kadın Futbol Ligi'nin ilk isim sponsoru olduk. Bunu yaparken amacımız, TFF ile kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamak ve kadın futbolunun ülke geneline yayılımına destek olmak." ifadelerini kullandı.

Yenilenen anlaşmayı duyurmak için spor basınıyla bir araya gelen Murat Erkan, "Turkcell olarak kurulduğumuz günden bu yana fırsat eşitliği kapsamında kadınların toplumdaki varlığını daha da güçlendirmek adına birçok farklı alanda çok çeşitli projelere imza atıyoruz. Verdiğimiz destekle kadın futboluna ilgi o kadar arttı ki Türkiye'nin dört bir yanından kulüplerimiz yeniden kadın futbolu takımlarını oluşturmaya başladı. Turkcell olarak bu alana verdiğimiz desteği devam ettirerek 4 yıl daha Kadın Futbol Süper Ligi'nin isim sponsorluğunu üstlendik. Türkiye'de kadın futbolunun profesyonelleşmesi için önemli adımlar atan bir şirket olarak A Milli Kadın Futbol Takımı ve kadın milli takımlarının 19, 17 ve 15 yaş altı kademelerinin de ana sponsoru olmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

SON ŞAMPİYON ALG SPOR

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu play-off finalinde Wulfz Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden ALG Spor, şampiyon olmayı başarmıştı. Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu final karşılaşmasında ise Fatih Vatanspor'u 2-0 yenen Beşiktaş şampiyon olmuştu.