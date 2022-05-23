Fatih Karagümrük'ten A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz'a tepki!
Fatih Karagümrük, açıklanan A Milli Takım kadrosunda Emre Mor'un yer almaması nedeniyle Stefan Kuntz'a tepki gösterdi.
Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a tepki gösterdi.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, Emre Mor'un A Milli Takım kadrosunda yer almamasının ardından, Stefan Kuntz'un futboldaki haksızlık oyununun bir parçası olduğu kaydedildi.
İşte Fatih Karagümrüm'ün açıklamasının tam metni:
"Ne yazık ki Sayın Stefan Kuntz, futboldaki haksızlık oyununun bir parçası olmuştur. Emre Mor'u Milli Takım'a almayan anlayış, bu milletin temsilcisi olamaz. Olsa olsa; çeşitli odakların temsilcisidir"
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