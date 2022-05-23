Alman teknik direktör Joachim Löw: 'Teklif var'

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:04

Alman teknik direktör Joachim Löw, bir kulüp takımını yeniden çalıştırmak istediğini söyledi.

Almanya Milli Futbol Takımı'nda 2006'dan 2021 yılına kadar teknik direktörlük yapan Löw, açıklamasında, "Yeniden bir kulüp takımı çalıştırmak istiyorum, bu benim için eğlenceli olabilir" ifadelerini kullandı.

"BİRKAÇ TEKLİF VAR"

"Almanya'yı çalıştırdıktan sonra, ulusal bir kulüp takımında uygun bir görev bulmak oldukça zor" diyen deneyimli teknik direktör, "Birkaç teklif var, bunlarla önümüzdeki haftalarda ilgileneceğim ama henüz kesin bir durum yok" açıklamasını yaptı.

Fransız basını ise Joachim Löw'ü, Paris Saint-Germain'de Mauricio Pochettino'nun yerine gelebilecek teknik direktörlerden biri olarak gösterdi.

62 yaşındaki teknik direktörün adı uzun bir süredir Fenerbahçe ile de anılıyor.