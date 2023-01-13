Fatih Karagümrük'ten ayrılan Jimmy Durmaz'ın yeni adresi belli oldu

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 14:37

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 14:37

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ten ayrılan tecrübeli futbolcu Jimmy Durmaz'ın yeni adresi belli oldu.

İsveç Milli Takımı'nda forma giyen Jimmy Durmaz, İsveç Ligi ekiplerinden AIK ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren başlayacağı ifade edildi.

KARDEŞİ İLE TAKIM ARKADAŞI OLDU

Jimmy Durmaz'ın kendisi gibi İsveç vatandaşı olan 22 yaşındaki kardeşi Elias Durmaz da geçtiğimiz günlerde AIK ile sözleşme imzalamıştı.