Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 09:09
Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, evinde Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

13 Ocak Cuma günü Nef Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.

Bordo-beyazlılar ligde 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle topladığı 17 puanla 16. sırada bulunuyor.

Ligde son 4 maçtır galip gelemeyen Hatayspor, rakibini yenip galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Bordo-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Burak Öksüz ve Kevin Soni, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak Hatayspor, hava yoluyla İstanbul'a gidecek.


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