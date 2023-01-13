Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, evinde Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.
GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
13 Ocak Cuma günü Nef Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.
Bordo-beyazlılar ligde 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle topladığı 17 puanla 16. sırada bulunuyor.
Ligde son 4 maçtır galip gelemeyen Hatayspor, rakibini yenip galibiyet hasretine son vermek istiyor.
Bordo-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Burak Öksüz ve Kevin Soni, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak Hatayspor, hava yoluyla İstanbul'a gidecek.
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