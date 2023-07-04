Fatih Karagümrük'ten Fabio Cannavaro açıklaması

Yayınlanma: 04.07.2023 - 18:14

Güncelleme: 04.07.2023 - 18:14

Bir süredir Fabio Cannavaro'yu takımın başına getirmek için pazarlıklarını sürdüren Fatih Karagümrük'ün çalışmalarının başarısızlıkla sonuçlandı.

Fatih Karagümrük, basında yer alan Fabio Cannavaro ile kadro yapılanmasıyla ilgili anlaşmazlık yaşandığı haberlerini yalanladı. Süper Lig ekibi, anlaşmazlığın sebebinin teknik ekip olduğunu açıkladı.

"TEKNİK EKİP KONUSUNDA ANLAŞILAMADI"

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"3 Temmuz 2023 günü gianlucadimarzio.com'da yayınlanan bir haber üzerine bazı basın ve yayın organlarınca yapılan yanlış tercüme sonucunda, Sayın Fabio Cannavaro ile kulübümüzün kadro oluşumu konusunda anlaşamadığı anlamı çıkarılmıştır. Haberin doğru tercümesi; "Türk kulübü, eski Dünya Şampiyonu ile teknik ekip konusunda tam bir anlaşmaya varamadı." şeklindedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."