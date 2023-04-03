Fatih Karagümrük'ten VAR kayıtları tepkisi
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma, Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtlarının açıklanması talebine tepki gösterdi. Hurma, "Bu lig büyük takımların oyuncağı mı, onların VAR kayıtları açıklansın bizimkiler gizli kalsın" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçının VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, siyah-beyazlıların bu talebine tepki gösterdi. İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma, "Bu lig büyük takımların oyuncağı mı, onların VAR kayıtları açıklansın bizimkiler gizli kalsın" diye konuştu.
Süleyman Hurma
2 MAÇIN KAYITLARI AÇIKLANMIŞTI
Süper Lig'de daha önce bu sezon oynanan Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçlarının VAR kayıtları açıklanmıştı.
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