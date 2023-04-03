Fatih Karagümrük'ten VAR kayıtları tepkisi

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 17:48

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 17:48

Beşiktaş, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçının VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, siyah-beyazlıların bu talebine tepki gösterdi. İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma, "Bu lig büyük takımların oyuncağı mı, onların VAR kayıtları açıklansın bizimkiler gizli kalsın" diye konuştu.

Süleyman Hurma

2 MAÇIN KAYITLARI AÇIKLANMIŞTI

Süper Lig'de daha önce bu sezon oynanan Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçlarının VAR kayıtları açıklanmıştı.