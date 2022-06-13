Fatih Karagümrük'ü mağlup eden ALG Spor, şampiyon oldu

13 Haziran 2022 Pazartesi, 09:40

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Wulfz Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden ALG Spor şampiyon oldu.



Karşılaşmanın henüz ilk dakikasında ceza sahası içinde Ece Tekmen'le mücadele eden Traore'nin yerde kalmasının ardından hakem Melis Özçiğdem penaltı kararı verdi. Atışı 2. dakikada kullanan Sibel Duman'ın şutunda kaleci Selda'nın uzaklaştırdığı topla buluşan Toure'nin şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

26. dakikada Wulfz Fatih Karagümrük öne geçti. Sol kanatta taç çizgisi yakınında Derya Arhan'ın kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden top filelerle buluştu: 1-0.

61. dakikada ALG Spor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde kafa vuruşuyla topu Houij'e aktaran Emine Ecem Esen, bu futbolcunun pasıyla meşin yuvarlağa sahip olduktan sonra yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.

64. dakikada ALG Spor öne geçti. Sol kanattan Ecem Cumert'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki oyuncuların dokunmaya çalıştığı meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan ALG Spor, 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayarak ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Müsabakayı Spor Toto Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük ile sözleşme imzalayan İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo da takip etti.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Melis Özçiğdem, Deybet Gök, Mürvet Yavuztürk

Wulfz Fatih Karagümrük: Duygu Yılmaz, Sümeyra Kıvanç, Sibel Duman, Msipa, Ferda İpek Çevik, Akkafou, Toure (Dk. 62 Milimu), Derya Arhan (Dk. 87 Ayçahan Tekmen), Ece Türkoğlu, Traore, Ilic

ALG Spor: Selda Akgöz, Ece Tekmen, Gülbin Hız, Zehra Borazancı, İlayda Civelek, Eda Karataş, Mahsimova (Dk. 72 Bakarandze), Ebru Topçu, Emine Ecem Esen, Ecem Cumert (Dk. 80 Grace - Dk. 90+1 Derya Kocatürk), Houij (Dk. 80 Amorim)

Goller: Dk. 26 Derya Arhan (Wulfz Fatih Karagümrük), Dk. 61 Emine Ecem Esen, Dk. 64 Ecem Cumert (ALG Spor)

Sarı kart: Dk. 90+1 Grace (ALG Spor)