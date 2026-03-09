Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fatih Tekke'den takımına uyarı: 'Bunun şakası olmaz'

9.03.2026 23:07:00
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 3-1 kazandıkları Kayserispor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Süper Lig'in 25. haftasındaki mücadelede Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Trabzonspor rakibini 3-1 mağlup ederek ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. 

"BUNUN ŞAKASI OLMAZ"

Fatih Tekke açıklamasında, "Trabzonspor'a karşı 10 kişiyle oynamak kolay değil tabii. 3-0 olduğunda oyun kontrolüyle oyun kontrolsüzlüğü arasında ikilem yaşadık. Üçüncü golden sonra durduk. Çok basit top kayıplarıyla rakibi canlandırdık. Oyunun son bölümünde orta sahayı geçemedik desek doğru. Bu hiçbirimizin kabul edeceği bir şey değil. Maç bitmeden yendik düşüncesine girmek doğru değil. Bunun şakası olmaz. Ancak elbette, her şeyden önemlisi galip gelmekti” dedi. 

"DAHA İYİ OLMAK ZORUNDAYIZ"

Trabzonspor teknik direktörü Tekke, “Şimdi önümüzde Çaykur Rizespor maçı var, yine çok zor. Son periyotta her maç zorlaşıyor. Daha iyi olmak zorundayız. Daha istekli. Sadece bireyselliğe iş düşerse hata yaparız. Oyuncular da bunun farkında. 3-0 öne geçince bıraktık gibi oldu ama bunu oyuncularımızla konuştuk. Hemfikirler diye düşünüyorum. Atak yapacaksınız, hücum yapacaksınız. Topu ne kadar rakip kaleye götürürseniz sizin için tehlike o kadar az olur” ifadelerini kullandı. 

