Bouchouari'den Trabzonspor'a kötü haber: Kadroda yer almadı!

Trabzonspor forması giyen Faslı orta saha Benjamin Bouchouari'nin MR sonucu açıklandı. Buna göre oyuncunun sol ayak bileği dış yan bağında yırtık ve kanama tespit edildi.

Konuyla ilgili Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığımız RAMS Başakşehir maçında sol ayak bileğinde burkulma meydana gelen oyuncumuz Benjamin Bouchouari’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol ayak bileği dış yan bağında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.

TRABZONSPOR'UN KAYSERİSPOR MAÇI KADROSU

Benjamin Bouchouari, Trabzonspor'un Süper Lig'de bu hafta Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın kafilesinde yer almadı.