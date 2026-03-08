Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bouchouari'den Trabzonspor'a kötü haber: Kadroda yer almadı!

Bouchouari'den Trabzonspor'a kötü haber: Kadroda yer almadı!

8.03.2026 16:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bouchouari'den Trabzonspor'a kötü haber: Kadroda yer almadı!

Trabzonspor'a Benjamin Bouchouari'den kötü haber geldi. Kupa maçında sakatlanan Bouchouari'nin sol ayak bileği dış yan bağında yırtık ve kanama tespit edildi. Faslı orta saha, Kayserispor maçı kadrosunda yer almadı.

Trabzonspor forması giyen Faslı orta saha Benjamin Bouchouari'nin MR sonucu açıklandı. Buna göre oyuncunun sol ayak bileği dış yan bağında yırtık ve kanama tespit edildi.

Konuyla ilgili Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığımız RAMS Başakşehir maçında sol ayak bileğinde burkulma meydana gelen oyuncumuz Benjamin Bouchouari’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol ayak bileği dış yan bağında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.

TRABZONSPOR'UN KAYSERİSPOR MAÇI KADROSU

Benjamin Bouchouari, Trabzonspor'un Süper Lig'de bu hafta Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın kafilesinde yer almadı.

Image

İlgili Konular: #trabzonspor #sakatlık #kayserispor

İlgili Haberler

6 gollü maçta kazanan Trabzonspor: Fırtına çeyrek finalde!
6 gollü maçta kazanan Trabzonspor: Fırtına çeyrek finalde! Trabzonspor, Türkiye Kupası grup aşamasının dördüncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Trabzonspor'dan Muçi ve Onana'nın bonservisi için resmi yanıt
Trabzonspor'dan Muçi ve Onana'nın bonservisi için resmi yanıt Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, takımda kiralık olarak forma giyen Ernest Muçi ve Andre Onana'nın transfer durumu hakkında konuştu.
Trabzonspor'a Nwaiwu'dan kötü haber!
Trabzonspor'a Nwaiwu'dan kötü haber! Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'nun sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı.