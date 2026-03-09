Trabzonspor 3 puanı üç golle aldı: Kayserispor 1-3 Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 3-1 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 45+2. ile 45+7 (P). dakikalarda Paul Onuachu ve 53. dakikada kendi kalesine kaleci Bilal Bayazit attı.

Kayserispor'un tek golü ise 83. dakikada German Onugkha'dan geldi.

KAYSERİSPOR 10 KİŞİ KALDI

Öte yandan Kayserispor'da Dorukhan Toköz, 8. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 54'e yükseltti ve 2. sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 3'e indi.

Yeni teknik direktör Erling Moe ile 2 maçta 1 beraberlik 1 mağlubiyet alan Kayserispor ise 20 puanda kaldı ve 17. sırada konumlandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Kayserispor ise deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Brenet, Denswil, Ramazan, Dorukhan, Benes, Makarov, Furkan, Cardoso, Chalov.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Ozan, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.

Karşılaşmadan önemli anlar | Kayserispor 1-3 Trabzonspor

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 4 dakika ilave edildi.

90' Kayserispor'da ise Cardoso ve Ramazan Civelek oyundan alınırken; Burak Kapacak ve Mendes oyunda dahil oldu.

89' Trabzonsporda Ernest Muci ve Oulai oyundan alındı. Salih Malkaçoğlu ve Nwaiwu son anlarda oyuna dahil oldu.

84' Golün kopyası niteliğinde bir boşluk daha bulan Kayserispor, bu sefer Onugkha ile topu arkaya çevirmeye çalıştı. Mustafa Eskihellaç son anda araya girerek yaptığı müdahalede top, direğe çarparak kornere çıktı.

83' Topla hızlı çıkan Miguel Cardoso, ceza sahasına girer girmez sağ tarafta arka direkteki

83' GOL | Onugkha'nın golü ile Kayserispor farkı ikiye indiriyor.

74' Kayserispor'da Makarov ve Furkan Soyalp oyundan alındı. Görkem Sağlam ve Carlos Mane oyuna dahil oldu.

72' Benes'in ara pasında yerinden bir anda fırlayan Cardoso topla birlikte ceza sahasına girdi. Trabzonspor defansında Savic, son anda kayarak müdahalesini yaptı ve pozisyonun büyümesine engel oldu.

69' Ceza sahası içinde bir anda çoğalan Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç topu gerideki Muci'ye çıkardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Muci'nin şutuna Denswil ayak koydu.

65' Trabzonspor'da da bir oyuncu değişikliği yapıldı. Zubkov oyundan alınırken Nwakaeme oyuna dahil oldu.

65' Oulai ile al-ver yapan Zubkov, ceza sahası dışından sert bir şut çıkardı. Bilal Bayazit bu şutun GOL olmasına izin vermedi. Dönen top Onuachu'nun önünde kaldı. Bilal yerde iken şutunu vuran Onuachu, topu üstten auta attı.

63' Kayserispor'da Chalov, yerini Onugkha'ya bıraktı

56' Kayserispor'da Ramazan Civelek, ceza sahasına girmeden topu sağına çekti ve sağ ayağı ile kaleyi yokladı. Top tekrar Onana'nın üzerine gitti.

53' Oulai'den pası alan Zubkov, orta alandan ceza sahasına kadar topu sürdü. Ceza sahasına girer girmez topu soluna çeken Zubkov'un şutu, önce direğe ardından Bilal'ın sırtına çarparak ağlarla buluştu.

53' GOL | Bilal'in kendi kalesine attığı gol ile Trabzonspor farkı üçe çıkardı.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' GOL | Onuachu'nun penaltıdan attığı gol ile fark ikiye çıktı.

45' Wagner Pina'nın sağ kanattan ortasını Onuachu iyi yükseldi ve skordaki dengeyi bozdu.

45' GOL | Onuachu'nun golü ile Trabzonspor öne geçti.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 5 dakika ilave edildi.

45' VAR incelemesinin ardından Cihan Aydın, ofsayt kararı verdi.

44' Cihan Aydın, VAR uyarısı ile tekrardan monitör başına geldi.

41' Zubkov'un sağ kanattan içeriye açtığı orta Kayserispor defansından sekerek Mustafa Eskihellaç'ın önünde kaldı. Mustafa'nın şutu kalecinin ardından direğe de çarparak kornere çıktı. Trabzonspor bu pozisyonda penaltı bekliyor

39' Oulai'nin Zubkov!a gönderdiği topu Zubkov, hafif sağ çaprazdan sol ayağı ile uzak köşeye mükemmel bir şut çıkartı. Kaleci Bilal Bayazit, gelen topu aynı güzellikte kurtardı.

37' Brenet'in sağ çaprazdan içeriye çevirdiği topa Batagov ters bir vuruş yaptı. Top, kale direğinin hemen üzerinden kornere çıktı.

35' Ramazan Civelek tedavisinin ardından tekrar oyun alanına döndü.

32' Chalov'dan pası alan Makarov ceza sahası çizgisi üzerinde sağ taraftan sol ayağı ile şutu, Onana'nın üstüne gitti.

30' Oulai sağ kanatta Pina'dan aldığı pası defansın arkasında sarkan Muci'ye gönderdi. İstediği vuruşu yapamayan Muci'nin topu kaleci Bilal'de kaldı.

25' Onana'nın atığı pas takım arkadaşları için kısa kaldı. Topa sahip olan Makarov, sağ çaprazdan sol ayağıyla arka direğe doğru ortasını açtı. Chalov'un yükselerek yaptığı kafa vuruşunu Onana köşeden çıkardı.

21' Onuachu'nun ceza sahası sol çaprazdan şutu direğede çarpıp dışarı çıktı. Yan hakem ise bu pozisyon için ofsayt bayrağını kaldırdı.

20' SARI KART | Kayserispor'da yedek kulübesindeki Görkem Sağlam sarı kart gördü.

19' SARI KART | Ramazan Civelek, yoğun itirazından dolayı sarı kart gördü.

11' Bilal'in uzun kullandığı serbest vuruş sonrasında top rakip ceza sahasına kadar geldi. Trabzonspor defansından topu kurtaran Makarov, sağ çaprazda dar açıdan şutunu vurdu. Andre Onana bu pozisyonda gole izin vermedi.

10' Onuachu, rakip ceza sahası içi sol çaprazdan şutu defanstan sekip eline çarptı. Hakemin kararı Kayserispor için serbest vuruş

8' KIRMIZI KART | VAR'ın uyarısı ile Kayserispor'da Dorukhan Toköz kırmızı kart gördü.

7' SARI KART | Kayserispor'da Dorukhan Toköz sarı kart gördü.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.