Fatih Tekke'den tepki: 'Herkes elinde sopayla cephenin arkasında bekliyor'

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor'u 3-1 yendi. Bordo mavililerin gollerini Onuachu (2) Muçi attı. Trabzonspor puanını 31 yaparak zirve takibini sürdürdü.

Trabzonspor Teknik Direktöri Fatih Tekke galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

Tekke, "Bana göre, maçın ilk bölümü ve son bölümü olumsuz. Bunu nedenleri var. Reaksiyonlarda çok eksiktik. Gayet doğal olarak oyuncu yapısından dolayı. 3'lü baskı daha iyi oldu. Birebir baskıya düşeceksek, bunu iyi oynamalıyız. Bir şey olmaz, zaman vereyim... Zaman verince kullanıyorlar, herkes bu oyunda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bugün sorunlar yaşadık açıkçası. Savunmada hem kenar ortasında hem kenarlarda birebirleri böyle oynamamalıyız. Orta yapıldığında bir şey olmaz dememeliyiz, oluyor" dedi.

"Bize faul var gibi gördüm. Ouali, cezalı duruma düştü. Serzenişim oldu. Çünkü oyuncum yok, oyuncu kaybetmek istemiyorum ben."

48 yaşındaki çalıştırıcı, "Herkes elinde sopayla cephenin arkasında bekliyor. Her şeye rağmen bu galibiyeti aldık. Bu galibiyeti en başta Edin Visca'ya armağan ediyoruz. Yola devam. Çarşamba kupa maçı var. O da zor. Sonrasında Göztepe maçı var. En şiddetli, en hızlı takımlardan birisi. Maç maç devam etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.