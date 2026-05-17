Fatih Tekke'den Türkiye Kupası sözleri: '14 aydır ilk kez mutlu olacağım'

17.05.2026 23:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Süper Lig'in 34. haftasında Gençlerbirliği'ne 3-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke karşılaşma sonunda konuştu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ligin son haftasında Gençlerbirliği'ne 3-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Tekke açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: 

"Transfer konusunda geçen seneden daha zor şartlar bekliyor bizi. Yapılacak şey çok net, görülen eksikler çok net. Başkanımızın isteği ve arzusu çok iyi ama ekonomik şartlar... İstediğimiz oyuncuların gelmesini engelliyor. İşimiz zor ama çalışmaya devam edeceğiz."

"SEZON GAYET İYİ GEÇTİ"

"Sezon gayet iyi geçti. Daha iyisi olabilir miydi? Çok olumlu bir sezon geçti. İçerideki oyuncuların değerleri de arttı. Avrupa'da bunu göstermek, gösterebilmek... Bu önemli."

"KALİTE OLARAK ÇOK AŞAĞIDAYIZ"

"Kadromuz... UEFA Kupası'ndaki rakiplere baktığınızda çok aşağılarda. Konferans Ligi'nde belli bir seviyeye kadar yakınız. Bazı takımlardan kalite olarak çok aşağıdayız. Gerçekçi ve doğru şeyleri yaparak çalışmaya devam edeceğiz. "

"14 AYDIR İLK KEZ MUTLU OLACAĞIM"

"Cuma günü kupayı alırsak, 14 aydır ilk kez mutlu olacağım. Cuma günü olur inşallah o da."

Antalyaspor'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a çağrı: 'Rekabetin eşit ve adil şartlarda sürdürülmesi...' Trendyol Süper Lig'de küme düşme ihtimali bulunan Antalyaspor, oynanacak son maç öncesinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un as kadrolarıyla maçlara çıkmasını istedi.
Gençlerbirliği 3 golle güldü: Trabzonspor, Süper Lig'i mağlubiyetle tamamladı Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaştı. Gençlerbirliği 3-0 kazanarak son haftada lige tutunmayı başardı.
Beşiktaş'tan kiralanmıştı: Trabzonspor, Muçi için kararını verdi Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi'nin bonservisini aldığı iddia edildi.