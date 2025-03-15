Fatih Tekke ilk maçına çıktı: Trabzonspor deplasman hasretini sonlandırdı!
Trabzonspor, Fatih Tekke yönetimindeki ilk maçında Başakşehir'i deplasmanda 3-0 mağlup etti. Trabzonspor, bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etti.
Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçta kazanan 3-0'lık skorla Trabzonspor oldu.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Simon Banza, 62. dakikada Ozan Tufan ve 87. dakikada Batista Mendy attı.
Başakşehir'de Krzysztof Piatek, 59. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Polonyalı futbolcunun vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
Başakşehir, Deniz Türüç'ün 64. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde çıktığı ilk maçta galibiyet aldı.
Bu sezon ilk deplasman galibiyetini alan Trabzonspor, yaklaşık bir yıllık aranın ardından ligde deplasmanda ilk kez kazandı. Bordo-mavililer, son olarak geçen yılın mayıs ayında deplasmanda yine Başakşehir'i mağlup etmişti.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde iki maç aradan sonra kazandı ve 35 puana yükseldi. Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Başakşehir, 36 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Başakşehir, Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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