Trabzonspor, Fatih Tekke'yi resmen açıkladı: Sözleşme ayrıntıları belli oldu!

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke'nin sözleşme detaylarını KAP'A bildirdi. Fatih Tekke'yle 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Trabzonspor, Fatih Tekke'yi resmen açıkladı: Sözleşme ayrıntıları belli oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.03.2025 - 15:33

Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi.

Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fatih Tekke ve ekibi ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır" denildi.

Sözleşmeye ilişkin ayrıca, "Sayın Tekke ve ekibine, yıllık 30.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Her sezon için garanti ücret artışı, bir önceki sezondaki tutarın %20 oranında arttırılması suretiyle uygulanacaktır" ifadeleri yer aldı.


Etiketler: #Fatih Tekke #trabzonspor #Sözleşme

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