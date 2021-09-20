Fatih Tekke: “Kaos futbolu oynamamız beklenmiştir”
Bursaspor’da yolların ayrıldığı Teknik Direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.
Fatih Tekke, “Pozitif futbol oynama isteğimiz ve arzumuz, belli bir kesim tarafından hoş karşılanmayıp kaos futbolu oynamamız beklenmiştir. Fatih Tekke olarak hiçbir zaman inandığım doğru oyun sisteminden vazgeçmeyeceğimi belirtmek isterim” dedi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un yollarını ayırdığı Teknik Direktör Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, yazılı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Bursaspor Kulübü ile şampiyonluğun önemli adaylarından olan Tuzlaspor ile oynadığımız ve berabere biten maç sonrası başkanımızın beni arayarak hocam sizinle devam edemeyeceğiz beyanı üzerine görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Göreve geldiğimiz günden itibaren, belli bir plan çerçevesinde topa sahip olarak pozitif futbol oynama isteğimiz ve arzumuz, belli bir kesim tarafından hoş karşılanmayıp kaos futbolu oynamamız beklenmiştir. Tüm yaşadığımız olumsuzluklara rağmen 26 gün içinde ben ve ekibim gece gündüz çalışarak Bursaspor’un hak ettiği üst sıralarda olması için elimizden geleni fazlasıyla yaptık. Fatih Tekke olarak hiçbir zaman inandığım doğru oyun sisteminden vazgeçmeyeceğimi belirtmek isterim. Bize destek veren, yanımızda olan tüm futbolseverlere teşekkür ederim.”
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