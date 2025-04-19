Fatih Tekke'den maç sonu eleştiri: 'Mümkün değil'

Yayınlanma: 19.04.2025 - 20:04

Güncelleme: 19.04.2025 - 20:04

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

Bordo-mavililer haftayı galibiyetle tamamlarken ligde üst üste ikinci kez kazandı. Trabzonspor'un Adana Demirspor deplasmanındaki galibiyet golünü Simon Banza kaydetti.

Mücadelenin ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke galibiyeti ve karşılaşmayı değerlendirdi.

Tekke, "Konuşulacak bir şey yok. Çok değerli bir 3 puan. Oyun olarak konuşacağım olumlu bir şey yok. Oynanmamış ama 3 puan alınmış diye düşünmemiz lazım. Böyle oynamamalıyız. Bu kadar basit top kayıplarıyla oynamamız mümkün değil. Oyunla ilgili konuşmaya değer bir şey yok. Perşembe günü çok önemli bir maç oynayacağız" ifadelerini kullandı.

Tim Jabol Folcarelli'nin sakatlığıyla ilgili Fatih Tekke, şu ifadeleri kullandı:

"Tam bilemiyoruz durumunu. Çok sıcak. Arka adalesiyle ilgili bir şey söylediler. Zor gözüküyor." ifadelerini kullandı. Tekke sözlerini şöyle tamamladı, "Aslında oyuncularıma bunu söyledim, bu tip maçların ilk bölümü çok zor geçer. İsimlerden ziyade genç oyunculardan kurulu bir takım. Yanlış bir şey söylemeyeyim, genç oyunculara karşı bu performansla oynuyorsak isimlerle değil başka şeylerle ilgilenmemiz lazım. Trabzonspor forması giyen herkesin en iyisini göstermesi lazım. Sikan önemli bir oyuncu. Zamana ihtiyaçları var. Antrenman ve maç performansı, bugün beklentimin çok altında oynadık. Biz iyi oynamadığımız için mutsuzluk var. 3-4 değil, 20-25 pozisyon olması lazım. Önümüzde çok ciddi ve önemli maçlar var. Olumlu tarafından bakıyorum, 3 puan."