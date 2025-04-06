Fatih Tekke'den Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Oyun olarak kesinlikle kazandık'
Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Trabzonspor'un çalıştırıcısı Fatih Tekke, deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Fatih Tekke'nin açıklamaları şu şekilde:
"Çok üzgünüz, bizim için bir fırsat maçıydı."
"OYUN OLARAK KAZANDIK"
"Fenerbahçe'nin ilk yarı bir şutu vardı, iç sahadaki en etkisiz kaldıkları maç oldu. İkinci yarı beklerken, penaltı oldu. Olabilir. İlk yarıda da kritik bir pozisyon vardı. Beraberlikten sonra bize yakışmayan goller yedik. En iyi oyunumuzu oynadık ama buna rağmen 4 gol yedik. Takım savunması çok önemli, bu maçı unutarak önümüze bakmalıyız. Camiamızı üzdük, umarım bir daha böyle bir sonuç almayız."
"Bugün oyun olarak kesinlikle kazandık."
"TARTIŞMALI BİR KIRMIZI KART"
"Bir kırmızı kart pozisyonu olabilir tartışmalı."
"Pozitif ve değişen şeyleri görüyorum. İlk yarıdaki oyunumuzu görmezden gelemeyiz. Bunu yapan oyuncularım, gayet iyi becerdiler. İkinci yarının başı ve belki penaltı pozisyonu konuşulmalı."
"BÜYÜK TAKIM GİBİ OYNADI"
"Fenerbahçe'nin bugün bizi oyun olarak yendiğini kimse söyleyemez. Trabzonspor büyük takım gibi oynadı"
Spor Haberleri
- Başkent derbisinde kazanan Gençlerbirliği!
- Mourinho Trabzonspor'un soyunma odasına gitti!
- Jose Mourinho'dan Okan Buruk yanıtı!
- Talisca'dan Alex de Souza sözleri!
- Fatih Tekke: 'Oyun olarak kesinlikle kazandık'
- Mourinho'dan Galatasaray yanıtı!
- Fenerbahçeli yıldızdan Mourinho açıklaması!
- Fenerbahçeli yıldız Süper Lig'de bir ilki yaşadı!
- Trabzonspor'a kötü haber!
- Manchester derbisinde kazanan çıkmadı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Çocuğa öldüresiye şiddet! Şahıs tutuklandı
- Cem Küçük: Akın Gürlek arkadaşım
- Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu!
- Özel ile tartışan Berhan Şimşek'ten açıklama
- Berkay Gezgin için sürpriz karar
- Hasadı 1 ay sürecek: Kilosu 150 TL...
- İETT'ye kumpas görüntüleri
- Masasındaki 5 anketin ortalamasını açıkladı
- 5 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var!
- Özel'in o sözü, AKP'lileri ayağa kaldırdı!