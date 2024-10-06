Fatih Tekke'den mağlubiyet açıklaması: 'Galatasaray'dan tek üstün olduğumuz yer...'
Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke maçın ardından konuştu. Fatih Tekke, "İkinci yarı 70'e kadar 0-0 veya 1-0 geride gelsek bile şansımız olacağını biliyorduk. Galatasaray'dan tek üstün olduğumuz yer fizik. Bunu biliyorduk" dedi.
Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Fatih Tekke, "Riskli ve değişik ön alan baskısı ile hazırlandık. Bu kadar sürdüreceğimizi düşünmedim. %80 civarında başarı var. Direkt hücumlarda başarılı olamadık. İkinci yarı 70'e kadar 0-0 veya 1-0 geride gelsek bile şansımız olacağını biliyorduk. Galatasaray'dan tek üstün olduğumuz yer fizik. Bunu biliyorduk. Yakaladığımız fırsatlar var, onların da var. Galatasaray'a bu kadar zor bir maç oynatmak sevindirici, özgüvenimizi arttıracak. Ancak puanlar almamız lazım. Ülkede bunun konuşulacağını sanmıyorum ama oyuncularım her istediğimizi yerine getirdi. Galatasaray karşısında yine de 1 puanı hak etmiştik" dedi.
Kadrolarıyla ilgili konuşan Fatih Tekke, "Kısıtlı bir kadromuz var, özellikle ön bölgede. Oyuncularımız ellerinden geleni yapıyor. Biraz farklılıklar yaparak mücadelenin içerisindeyiz. Bu takımı devre arasına ve sezon sonuna taşımak lazım. Oyuncuların performansı beklentilerimin üzerinde. Dinleneceğiz, umarım sakat oyuncularımız iyileşir. Kazanmak zorunda olduğumuz maçlar çok daha zor oluyor. Evimizde oynayacağımız iki maça hazırlanmalıyız. Galatasaray maçını unutmalıyız. Galatasaray'dan burada 1 puan almayı hak eden bir Alanyaspor var ama puan alamadık" ifadelerini kullandı.
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