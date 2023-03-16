Fatih Tekke'den Trabzonspor iddialarına yanıt!

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 14:50

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 14:51

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'un teknik direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan Fatih Tekke, Trabzonspor iddialarını yanıtladı. Tekke,Trabzonspor teknik direktörlüğü için şu anda herhangi bir gelişme olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şu ana kadar hiç böyle bir şey düşünmedim. Cumartesi günü çok ciddi bir maçımız var. Sosyal medya ve televizyonda konuşuluyormuş ama takip etmedim. Trabzonspor'la ilgili gündem gayet normal. Duygularımızı ve düşüncelerimizi yenilememize gerek yok. Böyle bir gündem yok. Ben her zaman söyledim, Trabzonspor'a teknik direktör olarak dönme isteğim herkesin malumu ama şu anda İstanbulspor'da görevdeyim. Olumlu bakan herkese teşekkür ederim. Bu bir süreç. Şu an için böyle bir gündem yok."