Fatih Tekke'den Trabzonspor iddialarına yanıt!
İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trabzonspor teknik direktörlüğüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tekke, "Şu ana kadar hiç böyle bir şey düşünmedim. Olumlu bakan herkese teşekkür ederim. Bu bir süreç. Şu an için böyle bir gündem yok." dedi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'un teknik direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.
A Spor'a konuşan Fatih Tekke, Trabzonspor iddialarını yanıtladı. Tekke,Trabzonspor teknik direktörlüğü için şu anda herhangi bir gelişme olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Şu ana kadar hiç böyle bir şey düşünmedim. Cumartesi günü çok ciddi bir maçımız var. Sosyal medya ve televizyonda konuşuluyormuş ama takip etmedim. Trabzonspor'la ilgili gündem gayet normal. Duygularımızı ve düşüncelerimizi yenilememize gerek yok. Böyle bir gündem yok. Ben her zaman söyledim, Trabzonspor'a teknik direktör olarak dönme isteğim herkesin malumu ama şu anda İstanbulspor'da görevdeyim. Olumlu bakan herkese teşekkür ederim. Bu bir süreç. Şu an için böyle bir gündem yok."
En Çok Okunan Haberler
-
- Adıyaman ve Şanlıurfa sel felaketinde son durum
- Yurttaş Soylu'nun talimatını anlattı
- 'Milliyetçi kanat' rahatsız iddiası
- Bolu'da şiddetli deprem!
- Erdoğan'ın stratejisi belli oldu
- Esad, Erdoğan ile görüşme şartını açıkladı
- İstanbul'da da hissedildi: Depreme ilişkin ilk yorum
- Erdoğan'ın masasındaki anket
- Gülefer Yazıcıoğlu Destici'yi böyle kovmuş
- Canlı yayında son seçim anketi: Dikkat çekici ayrıntı