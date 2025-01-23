Fatih Terim, Al Ittihad maçından sonra isyan etti: 'İlk defa gördüm'
Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'nin 16. haftasında konuk olduğu Al Ittihad'a 2-1 yenildi. Suudi Arabistan ekibinin başındaki 3. lig maçında 2. mağlubiyetini alan Terim, karşılaşmanın ardından hakemlere isyan etti.
Suudi Arabistan Pro Lig'nin 16. haftasında Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, deplasmanda Al Ittihad'a 2-1 mağlup oldu.
Al Shabab'ın başında 3. maçında 2. yenilgisini alan Fatih Terim, karşılaşmanın ardından hakemleri eleştirdi.
Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Suudi Ligi'nde birçok maç izledim ve ilk defa hakemin 3 dakika uzatma verdiğini gördüm" dedi.
Deneyimli çalıştırıcı açıklamasının devamında, "En az 8-9 dakika bekliyordum, uzatma süresinin daha uzun olmasını beklediğim için son dakikalarda oyuncu değişikliği yaptım" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #fatih terim #Al Shabab #hakem
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