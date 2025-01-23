Fatih Terim, Al Ittihad maçından sonra isyan etti: 'İlk defa gördüm'

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'nin 16. haftasında konuk olduğu Al Ittihad'a 2-1 yenildi. Suudi Arabistan ekibinin başındaki 3. lig maçında 2. mağlubiyetini alan Terim, karşılaşmanın ardından hakemlere isyan etti.

Fatih Terim, Al Ittihad maçından sonra isyan etti: 'İlk defa gördüm'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2025 - 12:50

Suudi Arabistan Pro Lig'nin 16. haftasında Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, deplasmanda Al Ittihad'a 2-1 mağlup oldu.

Al Shabab'ın başında 3. maçında 2. yenilgisini alan Fatih Terim, karşılaşmanın ardından hakemleri eleştirdi.

Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Suudi Ligi'nde birçok maç izledim ve ilk defa hakemin 3 dakika uzatma verdiğini gördüm" dedi.

Deneyimli çalıştırıcı açıklamasının devamında, "En az 8-9 dakika bekliyordum, uzatma süresinin daha uzun olmasını beklediğim için son dakikalarda oyuncu değişikliği yaptım" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #fatih terim #Al Shabab #hakem

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