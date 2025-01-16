Fatih Terim'den futbolcuların isteğine veto: 'Yarın idman var'

Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'daki Fatih Terim ilk lig galibiyetini aldı. Maçın ardından Terim'le futbolcular arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Fatih Terim'den futbolcuların isteğine veto: 'Yarın idman var'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2025 - 14:26

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, konuk ettiği Al-Riyadh'ı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Fatih Terim'le futbolcuları arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

NTV Spor'da yer alan habere göre, maç sonrası Al-Shabab'ta futbolcular "Tatil" diye bağırırken Fatih Terim oyuncularının isteğini veto etti.

Deneyimli teknik direktör, "İzin yok, yarın sabah antrenman var" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Shabab, 26 puanla altıncı sırada yer alıyor.


Etiketler: #fatih terim #Al Shabab #Al-Riyadh

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