Fatih Terim'den futbolcuların isteğine veto: 'Yarın idman var'
Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'daki Fatih Terim ilk lig galibiyetini aldı. Maçın ardından Terim'le futbolcular arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, konuk ettiği Al-Riyadh'ı 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından Fatih Terim'le futbolcuları arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
NTV Spor'da yer alan habere göre, maç sonrası Al-Shabab'ta futbolcular "Tatil" diye bağırırken Fatih Terim oyuncularının isteğini veto etti.
Deneyimli teknik direktör, "İzin yok, yarın sabah antrenman var" ifadelerini kullandı.
Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Shabab, 26 puanla altıncı sırada yer alıyor.
Etiketler: #fatih terim #Al Shabab #Al-Riyadh
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