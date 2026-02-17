Fatih Terim'den Juventus uyarısı: Galatasaray'ın dezavantajını açıkladı!

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus ile oynayacağı maçı İtalyan basınına değerlendirdi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN EN İYİ PLAY-OFF MAÇI"

Tuttosport'ta yer alan röportajda, Galatasaray ile Juventus arasındaki eşleşmenin play-off turunun en iyi maçına sahne olacağını dile getiren tecrübeli teknik adam "Çok heyecan verici, merakla beklenen, sürükleyici. Tarafsız bir bakış açısıyla izleseydim de kesinlikle İstanbul'daki maçı izlerdim, diğerlerini değil" dedi.

"JUVENTUS, KARİYERİMİN EN ÖZEL RAKİPLERİNDEN BİRİSİ"

Galatasaray - Juventus maçlarının kendine özgü bir hikayesinin olduğunun altını çizen Terim, iki takım arasında 1998 ve 2003'te oynanan maçları hatırlattı ve şunları söyledi:

“Her Galatasaray-Juventus maçının kendine özgü bir hikayesi var, 1998 ve 2003'te oynadığım maçlar da dahil. Juventus, kariyerimin en özel rakiplerinden biriydi. Ayrıca Torino'da Fiorentina ile 3-3'lük harika bir beraberlik elde ettik.”

"BU MAÇIN ANAHTAR KELİMESİ 'YOĞUNLUK' OLACAK"

Maçın çok zorlu geçmesini beklediğini belirten 72 yaşındaki teknik adam "Bence bu maçın anahtar kelimesi "yoğunluk" olacak. Galatasaray, özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında, Osimhen'in forvette başlayıp orta saha oyuncularının desteğiyle devam eden yüksek tempoda bir takım olarak oynamak istiyor. Juventus'un son dönemdeki oyun tarzını göz önünde bulundurarak, futbol açısından sahada çok zorlu bir mücadele bekliyorum. Galatasaray benim hayatım. "Cim Bom"u tüm kalbimle destekleyeceğim" ifadelerini kullandı.

"UMARIM GALATASARAY TARİHİNİN UNUTULMAZ AKŞAMLARINDAN BİRİ OLUR"

Fatih Terim, "Cehennem gibi Ali Sami Yen Stadyumu'nda kendi sahasında oynamak Galatasaray için belirleyici olabilir mi?" sorusunu şu sözlerle yanıtladı:

"İlk maçta tutkulu taraftarlarımızın desteğine sahip olmak Galatasaray için kesinlikle büyük bir avantaj olacak. 50 binden fazla taraftarın ellerinden gelenin en iyisini yapacağından eminim. Umarım Galatasaray tarihinin unutulmaz akşamlarından birine şahit oluruz."

"JUVE'NİN EN BÜYÜK AVANTAJI TAKTİKSEL ESNEKLİĞİ"

Terim, muhabirin "Bireysel oyuncular açısından bakıldığında, Galatasaray, Juventus'tan daha güçlü görünüyor. Juventus'ta Osimhen, Icardi, İlkay Gündogan, Sane kalibresinde şampiyon oyuncular yok" yorumu üzerine sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konuya her iki açıdan da bakmalıyız. Juventus'tan başlayacağım: Spalletti'nin ekim ayı sonunda takımın başına geçmesinden bu yana Juventus daha enerjik, yoğun ve hızlı hale geldi. Kenan Yıldız en parlak yıldız, ancak Juve'nin en büyük avantajlarından biri taktiksel esnekliği. Juventus sık sık diziliş değiştirmeyi biliyor ve bunu oyun boyunca farklı pozisyonları kapatabilen birçok oyuncu sayesinde başarıyla yapıyor. McKennie takım için son derece değerli. 90 dakika boyunca sağ bek, merkez orta saha hatta ikinci forvet oynayabiliyor. Aynı şekilde, Cambiaso, bek olmasına rağmen orta sahada iyi oynuyor. Khephren Thuram çeşitli rollerde oynayabiliyor. Locatelli pozisyonunda çok istikrarlı. Conceiçao hızıyla fark yaratabiliyor. Ve Juventus'u oluşturan birçok değerli oyuncu daha var. Her zaman saygı duyulması gereken ciddi bir rakip."

"ŞAMPİYONLARIN TÜM SENARYOYU DEĞİŞTİRMESİ SADECE BİR SANİYE SÜRER"

"Galatasaray'ın da önemli oyuncuları var. Osimhen, Icardi, İtalya'da adını duyurmuş ve şampiyon zihniyetine sahip Torreira gibi büyük isimlere ve Gündoğan, Sane ve Lang gibi dünya çapında oyunculara saygı duymaktan başka bir şey yapamazsınız. Bazen bu şampiyonların tüm senaryoyu değiştirmesi sadece bir saniye sürer. Galatasaray kadrosuna baktığınızda, bu yıldızların yanında başka önemli oyuncular da var. Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz gibi oyuncular kulübün şampiyonluklarına önemli katkılar sağladılar; bu Türk takımının kalbi onlar. Milli takımda ilk maçına çıktığında antrenörlüğünü yaptığım Kaan Ayhan son üç sezonda önemli roller üstlendi. Geçen sezon takıma katılan Eren Elmalı da bir milli oyuncu. Uğurcan Çakır'ı da anmak isterim. Kulüp tarihinin en önemli kalecilerinden biri olan Fernando Muslera'nın yerini aldı: bu asla kolay değil. Yine de şimdiye kadar çok iyi iş çıkardı ve gelişmeye devam edecek. Avrupa standartlarına göre birinci sınıf bir kaleci, bir numara. Sacha Boey'in Galatasaray'a transferinde yer almaktan mutluluk duymuştum ve onun evine döndüğünü görmekten de mutluyum."

"LEMINA'NIN OLMAYIŞI GALATASARAY İÇİN BİR DEZAVANTAJ"

Galatasaray'da Mario Lemina'nın cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek olmasının sarı kırmızılı takım adına önemli bir handikap olduğunu vurgulayan Fatih Terim "Galatasaray için bir dezavantaj, ancak Torino'daki rövanş maçında değerini kanıtlayacak. Galatasaray için çok önemli, sahada kaptan karakterine sahip bir lider. Ayrıca her zaman rakip için bir sürprizi hazırda tutan Macar Roland Sallai de var. Maç boyunca durmadan koşuyor. Brezilyalı Gabriel Sara da bir diğer kilit isim. Maçın başından itibaren onu sahanın her yerinde görebilirsiniz: her zaman takım arkadaşları için bir pas seçeneği, bazen hücum baskısını başlatan kişi ve her şeyden önemlisi, duran toplarda kilit bir silah" ifadelerini kullandı.

"KENAN YILDIZ JUVENTUS'TA İDOL OLABİLİR"

Terim, Juventus'un Türk futbolcusu Kenan Yıldız hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine ise şunları söyledi:

"Soyadının da gösterdiği gibi gerçek bir yıldız. Ona büyük bir keyifle bakıyorum. Sadece Juventus'ta değil, Avrupa'da da en iyi oyunculardan biri. Bazı oyuncular yıldız olmak için doğar. Kenan da onlardan biri. Sözleşmesini uzattığı için mutluyum. Bence onun gibi bir ikona ihtiyaçları vardı. Kariyeri boyunca izlemekten keyif aldığım Del Piero'dan sonra, bu konuda Juve'nin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir idol olabilir. Gelecekte neler olacağını bilmiyorum ama sık sık forma değiştirdiğimiz bu dönemde, Juve'nin Kenan için ayırdığı pozisyonun gurur duyulacak bir şey olduğunu söylemeliyim. Eğer böyle devam ederse, Juventus'taki kariyeri Del Piero'nun seviyesine ulaşabilir ve Platini, Zidane, Buffon ve sevgili dostum Nedved gibi efsanelerin arasına katılarak kulüp tarihinin en iyi isimlerinden biri olabilir. Ve unutmayalım ki, o hala çok genç. Geçen yıl beni ziyaret etti ve beni çok mutlu etti. Bana "Hocam" diye hitap etti. Kenan'ın sadece iyi bir oyuncu değil, aynı zamanda çok saygılı ve dürüst bir insan olduğunu anladım. Umarım bizi gururlandırmaya devam eder."

"SPALLETTİ İLE FUTBOL HAKKINDA UZUN UZUN SOHBET EDERDİK"

Fatih Terim, Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin kendisinin hayatında önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak "Bazen samimi bir el sıkışma veya sıkı bir kucaklaşma bin kelimeden daha etkilidir. Karşıdaki kişinin sizin hakkınızda ne düşündüğünü açıkça hissedebilirsiniz. Luciano ile olan ilişkim de böyle. Buluştuğumuzda, iki gerçek arkadaş gibi davranır, hatta şakalaşırız. Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz: 2000'lerin başlarında, Fiorentina'da çalışırken Floransa'da buluşur ve futbol hakkında uzun uzun sohbet ederdik. Onunla fikir alışverişinde bulunmaktan keyif alıyorum. Büyük İtalyan kulüplerinde çalıştı ve Empoli'deki ilk yıllarından itibaren çalıştırdığı her takımda iz bırakmayı başardı. Napoli'yi 33 yıl sonra şampiyonluğa taşıdı ve onun gelişiyle Juventus çok daha tehlikeli hale geldi" dedi.