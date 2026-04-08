Fatih Terim'den Mircea Lucescu'ya duygusal veda: 'Biz aynı öykünün farklı cümleleri olduk'

8.04.2026 15:58:00
Teknik direktör Fatih Terim, hayatını kaybeden Mircea Lucescu'ya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.

Fatih Terim, hayatını kaybeden Rumen teknik direktör Mircea Lucescu için bir paylaşımda bulundu.

Fatih Terim'in paylaşımı şu şekilde:

"Sevgili Mircea,

Bu satırları yazmak hiç kolay değil.

Ama ömrünün neredeyse tamamını o eşsiz çim kokusuyla, yeşil zemin üzerindeki çizgiler arasında veya ötesinde, herkese nasip olmayacak büyük sorumluluklar altında geçirmiş iki futbol insanı olarak bu hikayenin sessiz kalmadan tamamlanması gerekiyor.

Geride kalan yarım asırda insanlar değişti, devir değişti, futbol değişti, dünya değişti. Ama senin futbola olan tutkunda hiç eksilme olmadı. Biz aynı öykünün farklı cümleleri olduk. Aynı sevinçler, hüzünler, fırtınalar, hayal kırıklıkları... Kazandık, kaybettik, eleştirildik, tebrik edildik, anlaşıldık, bazen hiç anlaşılmadık. Bizi birbirimize en çok yaklaştıran şey bence oyuna duyduğumuz sadakat oldu.

Kader, seni son kez çok sevdiğin İstanbul'a belki de bu yüzden getirdi.

Bu, temeline saygı ekilen bir veda mektubu. Sen, futbolun hakkını sonuna kadar verdin.

Sadece Romanya'ya veya Türkiye'ye değil, bu oyuna çok şey verdin. Ve biliyorum; nerede olursan ol, gözünün futbolun üzerinden ayırmayacaksın.

Huzur içinde uyu dostum."

Image

TFF'den Mircea Lucescu kararı: Saygı duruşunda bulunulacak! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8-13 Nisan tarihlerinde oynanacak profesyonel lig maçlarında, Mircea Lucescu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
Rumen teknik direktör Mircea Lucescu hayatını kaybetti 80 yaşındaki Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Dört büyüklerden Mircea Lucescu için başsağlığı mesajı Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, 80 yaşında hayatını kaybeden Rumen teknik direktör Mircea Lucescu için başsağlığı mesajı yayımladı.