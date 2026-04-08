Cumhuriyet Gazetesi Logo
TFF'den Mircea Lucescu kararı: Saygı duruşunda bulunulacak!

8.04.2026 12:42:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8-13 Nisan tarihlerinde oynanacak profesyonel lig maçlarında, Mircea Lucescu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk ve dünya futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımız ile Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu'nun vefatı nedeniyle 8-13 Nisan tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir" denildi.

İlgili Konular: #TFF #Mircea Lucescu #saygı duruşu

İlgili Haberler

Serdal Adalı ile Sergen Yalçın'dan Mircea Lucescu için başsağlığı mesajı! Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, 80 yaşında hayatını kaybeden Rumen teknik direktör Mircea Lucescu için başsağlığı mesajı yayımladı.
80 yaşındaki Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, 80 yaşında hayatını kaybeden Rumen teknik direktör Mircea Lucescu için başsağlığı mesajı yayımladı.