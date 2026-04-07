Rumen teknik direktör Mircea Lucescu hayatını kaybetti

A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş ve Galatasaray'ı çalıştıran Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun 80 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Rumen teknik direktör geçirdiği rahatsızlık nedeniyle önceki günlerde hastaneye kaldırılmıştı.

Lucescu, kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

Bükreş Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Catalin Cirstoiu, yapılan tüm müdahalelere rağmen Lucescu'nun kurtarılamadığını açıkladı. Bükreş Üniversitesi Hastanesi de yayımladığı resmi duyuruda, "Romanya'nın en başarılı futbol antrenörlerinden ve oyuncularından biri olan Mircea Lucescu'nun vefatını üzülerek bildiriyoruz. Tüm Rumen nesilleri onun imajını ulusal bir sembol olarak kalplerinde taşıdı" ifadelerine yer verdi.

Lucescu'nun vefatı Romanya'da büyük üzüntü yaratırken, efsane teknik direktörün son dönemde Romanya Milli Takımı'nın başında görev yaptığı ve Türkiye ile oynanan play-off maçından yalnızca 12 gün sonra hayatını kaybettiği belirtildi. İstanbul'daki karşılaşmanın ardından Slovakya maçı hazırlıkları sırasında sağlık durumunun kötüleştiği öğrenildi.

SON MAÇINA BEŞİKTAŞ'IN STADINDA ÇIKTI

Tecrübeli çalıştırıcı, 26 Mart'ta oynanan Romanya-Türkiye Dünya Kupası play-off karşılaşmasında, Romanya Milli Takımı'nın başında Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda son kez sahaya çıktı.

GALATASARAY İLE SÜPER KUPA KAZANDI

Ukrayna, Türkiye ve Romanya'da çok sayıda lig şampiyonluğu kazanan Lucescu, 2009'da Shakhtar Donetsk ile UEFA Kupası'nı, 2000 yılında da Galatasaray ile UEFA Süper Kupası'nı müzesine ekledi.

Kariyeri boyunca gittiği her yerde iz bırakan Rumen çalıştırıcı, futbol dünyasının en saygın isimlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü, Lucescu'nun vefatıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kazandırdığı UEFA Süper Kupa ile ülkemize bir Avrupa kupası daha getiren ve 15. şampiyonluğumuzda da takımımızda teknik direktör olarak görev yapan Mircea Lucescu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Mircea Lucescu'nun ailesine, sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı dileriz. Seni unutmayacağız Lucescu."

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü ise Lucescu'nun vefatıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Eski teknik direktörümüz, 100. yılımızdaki şampiyonluğumuzun mimarı Mircea Lucescu'nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Seni hiçbir zaman unutmayacağız Lucescu, huzur içinde uyu.

Elveda Luce."

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mircea Lucescu için başsağlığı mesajı yayımladı:

"A Millî Takımımızın ve Romanya Millî Takımının eski teknik direktörü Mircea Lucescu, kalbiyle ilgili yaşadığı bir dizi rahatsızlık sonrası tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti.

34 yaşında başladığı antrenörlük kariyerinde elde ettiği başarılarla dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörleri arasında 3. sırada yer alan Rumen çalıştırıcı, ülkemizde görev yaptığı dönemde Galatasaray ile 2000 yılında UEFA Süper Kupa’yı ve 2001/02 sezonunda Süper Lig Şampiyonluğunu kazandı, ertesi sezon da Beşiktaş’ın kuruluşunun 100. yılında siyah-beyazlı ekibi Süper Lig şampiyonluğuna taşıdı.

Ülkesi Romanya’da ve İtalya’da çeşitli takımlarda görev yapan, Ukrayna ve Rusya’da da çalışan Rumen teknik adam, 2017-2019 yılları arasında A Millî Takımımızın teknik direktörlüğünü üstlendi. Oyuncu jenerasyonunu gençleştirme ve yeni isimleri millî takıma kazandırma konularında önemli çalışmalar yapan Mircea Lucescu, 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı elde eden kadromuzdaki oyunculardan İrfan Can Kahveci, Merih Demiral, Mert Müldür ve Zeki Çelik’e ilk kez A Millî formayla şans veren teknik direktör oldu.

2024 yılından bu yana Romanya Millî Takımı’nda ikinci dönemini geçiren Rumen çalıştırıcı, sağlık durumu iyi olmamasına rağmen Türkiye ile Romanya arasında 26 Mart’ta İstanbul’da oynanan 2026 Dünya Kupası play-off turu yarı final maçında rakip takımın başında sahaya çıkmıştı. Mircea Lucescu, bu karşılaşmayla millî takımlar düzeyindeki en yaşlı aktif teknik direktör ünvanını kazanmıştı.

Rumen çalıştırıcı, Romanya’nın Slovakya ile 31 Mart’ta oynayacağı özel maç öncesinde takımı ile yaptığı bir toplantı sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, taburcu olacağı gün kalp krizi geçirip yoğun bakıma alınmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Mircea Lucescu’nun vefatı nedeniyle çok büyük bir üzüntü duyduğumuzu belirtir; ailesine, yakınlarına, Romanya Futbol Federasyonu ile Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerine başsağlığı dileriz.

Sayın Mircea Lucescu’nun Türk futboluna gerek millî takım gerekse kulüp düzeyinde yapmış olduğu katkılar hiçbir zaman unutulmayacak ve daima övgüyle anılacaktır."

MIRCEA LUCESCU KİMDİR?

1963 yılında futbolculuk kariyerine başlayan Mircea Lucescu, Dinamo Bükreş formasıyla adını duyurdu. Daha sonra Știința București ve Corvinul Hunedoara'da da oynayan eski forvet, kulüp kariyerinde 7 lig şampiyonluğu ve 1 Romanya Kupası kazandı. Romanya Milli Takımı formasını ise 70 kez giydi ve 9 gol attı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Teknik direktörlüğe 1982 yılında Corvinul Hunedoara'da oyuncu-antrenör olarak başlayan Lucescu, ardından Romanya Milli Takımı'nın başına geçti. Kariyeri boyunca Dinamo Bükreş, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid Bükreş, Inter, Galatasaray, Beşiktaş, Shakhtar Donetsk, Zenit, Türkiye Milli Takımı ve Dinamo Kiev gibi birçok önemli takımı çalıştırdı. Son görevini ise Ağustos 2024 - Mart 2026 arasında Romanya Milli Takımı'nda yaptı.

35 KUPA KAZANDI

40 yılı aşkın teknik direktörlük kariyerinde toplam 35 kupa kazanan Lucescu, futbol tarihinin en çok kupa kazanan teknik direktörleri arasında üçüncü sırada yer aldı. Bu alanda yalnızca Sir Alex Ferguson ve Pep Guardiola'nın gerisinde kaldı.

En büyük başarılarını Shakhtar Donetsk ile yaşayan Lucescu, Ukrayna ekibiyle 8 lig şampiyonluğu, 7 Ukrayna Kupası, 7 Süper Kupa ve 2008/2009 sezonunda UEFA Kupası zaferi elde etti.

AİLE HAYATI

1967 yılından bu yana Neli Lucescu ile evli olan Mircea Lucescu'nun tek çocuğu Razvan Lucescu da babasının izinden giderek teknik direktörlük kariyeri yaptı ve özellikle PAOK'taki başarılarıyla tanındı.

Futbol dünyasında "Il Luce" lakabıyla bilinen Mircea Lucescu'nun vefatı, yalnızca Romanya'da değil, Avrupa ve Türkiye futbolunda da derin bir üzüntü yarattı.