Fatih Terim'den sürpriz ziyaretler! Arda Turan, İlkin Aydın...

Fatih Terim, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlara imza attı.

Terim, İstanbul'da antrenman yapan Shakhtar Donetsk'i ziyaret etti ve eski öğrencisi Arda Turan ile bir araya geldi. Shakhtar Donetsk'ten bu ziyaret için yapılan açıklamada, "Efsanevi Türk teknik direktör Fatih Terim, İstanbul'da Shakhtar'ı ziyaret etti" denildi.

Arda Turan ise, "Hocamdan muhteşem bir gece sürprizi. Desteğiniz için çok teşekkür ederiz hocam; sizi çok seviyoruz" dedi.

İLKİN AYDIN İLE DE GÖRÜŞTÜ

Fatih Terim, daha sonra sosyal medya hesabından Galatasaray Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın ile bir paylaşımla bulundu. Deneyimli teknik direktör, bu paylaşımına, "Çok memnun oldum sevgili kaptanım, sözünü de aldım" ifadelerini yazdı.

Terim'in bu paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.