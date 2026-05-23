Fatih Terim'den yabancı kuralı açıklaması

23.05.2026 14:18:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray Kulübü'nün seçimli olağan genel kuruluna katılan Fatih Terim, 10+4 yabancı kuralı ile ilgili konuştu.

Galatasaray Kulübü'nün seçimli olağan genel kuruluna katılan Fatih Terim, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Deneyimli teknik adam, TFF'nin resmen açıkladı 10+4 yabancı oyuncu kuralına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yabancı kuralı hakkında yöneltilen soruya yanıt veren Fatih Terim, Türk futbolunun yararına olacak bir sistemin benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

Terim açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben daha önce anlattım bakış açımı. Ben mümkün olsa yasaklardan yana değilim. Kulüplerin menfaatine olacak, Türk futbolunun yararına olacak uygulama en doğrusudur.

O zaman da söylemiştim; 14 Türk mecburiydi, 14 yabancı değil. Yabancı serbestti, istediğin kadar alabilirdin.

Geldiğimiz bugünlerde, her şeyin değiştiği, dönüştüğü, yenilendiği dünyada artık buralarda fazla rötar yapmamalıyız.

Doğru bir şeye karar verilmesi lazım, bunun üzerine gidilmesi lazım. Yapacaklardır, federasyonda bunu yapacak kapasite zaten var. Kulüplerle oturup konuşulur."

