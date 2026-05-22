Şekip Mosturoğlu'ndan Fenerbahçe camiasına birlik çağrısı: 'Büyüklüğümüz Galatasaray'ın ötesinde'

22.05.2026 20:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, kulübe birlik çağrısında bulunurken "Büyüklüğümüz Galatasaray'ın ötesinde bir büyüklük" dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, HT Spor'da açıklamalarda bulundu.

ŞAMPİYONLUK HASRETİ

“Lig istatistiklerine, penaltı sayıları ve hakem hatalarına baktığınızda sebep ve sonuç ortada. Sürekli kadro değişikliğine gidilmesi de bir etken.”

"BÜYÜKLÜĞÜMÜZ GALATASARAY'IN ÖTESİNDE BİR BÜYÜKLÜK"

“Fenerbahçe'nin bölünmüşlüğü rakibimizin güçlü görünmesini sağlıyor. Biz birlik olsak, bölünmemiş ve sürekli seçim atmosferinde olmasak, büyüklüğümüz Galatasaray'ın ötesinde bir büyüklük.

Seçimden sonraki 3-4 aylık süreçte birlik ve beraberlik noktasında muazzam bir hava yakalamıştık. Ancak maalesef kulüp içi değil, dış etkenlerden dolayı yeniden seçim sürecine gelindi." 

"SADETTİN SARAN SEÇİME GİTMEK ZORUNDA KALDI"

"Sadettin Bey, kulüp içi dinamiklerle alakası olmayan bir sebeple seçime gitmek zorunda kaldı. Bu durum sportif başarı ya da başarısızlıkla ilgili değildi.”

EuroLeague Final Four ilk maçında Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a 79-61 mağlup oldu. Yunan ekibi, finalde oynamaya hak kazandı.
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu.
Fenerbahçe Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritçi, Final Four organizasyonunda yaşanan aksaklıklara sert sözlerle tepki gösterdi.