Fatih Terim ile yolları ayrılmıştı: Panathinaikos'un yeni hocası belli oldu!
Fatih Terim ile yolları ayıran Yunanistan Süper Ligi ekibi Panathinaikos, takımın başına Uruguaylı teknik direktör Diego Alonso'nun getirildiğini duyurdu.
Önceki sezon ortaları takımın başına Fatih Terim'i getiren ardından sezon sonu Türk teknik direktör ile yollarını ayıran Yunan ekibi Panathinaikos'un yeni hocası Uruguaylı teknik ditrektör Diego Alonso oldu.
FATİH TERİM İLE YOLLAR AYRILMIŞTI
2023 - 2024 sezonuna Sırp teknik direktör Ivan Jovanovic ile başlayan Yeşil-beyazlılar, aralık ayında takımın başına Fatih Terim'i getirmişti. Sezonu 4'ncü sırada 56 puan ile tamamlayan Fatih Terim, Panathinaikos ile çıktığı 26 resmi maçta 14 galibiyet alırken; 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yüzü gördü.
Diego Alonso
DİEGO ALONSO İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME
Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk play-off'unun tamamlanmasına 1 maç kala takımdan ayrılan ve kupa finali maçına da çıkmayan 70 yaşındaki teknik direktör ile yollarını ayıran Panathinaikos'ta Diego Alonso göreve getirildi. Daha önce Sevilla, Uruguay Milli Takımı, İnter Miami gibi takımları çalıştırmış olan 49 yaşındaki Uruguaylı teknik direktör Diego Alonso ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
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