Sarri'den Panathinaikos'a ret!
İtalyan teknik adam Maurizio Sarri, Panathinaikos'tan gelen teklifi kabul etmedi.
Panathinaikos, Fatih Terim'in ardından yeni teknik direktör arayışlarına devam ediyor.
Di Marzio'nun haberine göre, Yunan temsilcisi, Maurizio Sarri ile temasa geçti ve bir teklifte bulundu. Sarri ise Panathinaikos'tan gelen bu teklifi kabul etmedi.
Son olarak Lazio'da çalışan 65 yaşındaki Sarri, Mart ayında İtalyan ekibindeki görevinden ayrılmıştı.
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