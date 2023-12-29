Panathinaikos'ta Fatih Terim tepkisi: Başkanı protesto ettiler!

Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim, THY Euroleague'deki Kızılyıldız maçında tribünleri selamladığı anlarda taraftalar kulüp başkanı Giannis Alafouzos aleyhine tezahüratlar yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2023 - 09:38
Panathinaikos'ta Fatih Terim tepkisi: Başkanı protesto ettiler!
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Panathinaikos'un yeni teknik direktörü olan Fatih Terim, Ergin Ataman ile bir araya geldi.

PANATHINAIKOS BAŞKANINA TEPKİ

THY Euroleague'deki Panathinaikos-Kızılyıldız maçı öncesi OAKA'ya giden Fatih Terim'in tribünleri selamladığı anda kulüp başkanına karşı protestolar yükseldi.

NTV Spor'un Newsbreak'ten aktardığı habere göre Fatih Terim'in OAKA'da tribünleri selamladığı anlarda taraftarlar, Giannis Alafouzos'u protesto etti.

 

IVAN JOVANOVIC LEHİNE TEZAHÜRAT

Öte yandan aynı maçın son anlarında ise Panathinaikos Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Ivan Jovanovic lehine tezahüratlar yapıldığı aktarıldı.

Ivan Jovanovic tezahüratlarının alkış aldığı vurgulandı.


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