İlk antrenmanına çıktı: Fatih Terim'den oyunculara dikkat çeken sözler!

Yayınlanma: 28.12.2023 - 12:22

Güncelleme: 28.12.2023 - 12:22

Panathinaikos ile anlaşma sağlayan Fatih Terim, takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Tecrübeli hocanın yeşil-beyazlı takıma 10 dakikalık bir konuşma yaptığı öğrenildi.

İlk antrenmanında futbolcularla konuşan deneyimli teknik direktör, "Herkese iyi akşamlar. Her şey çok hızlı gelişti. İki gün önce başkan benimle görüştü ve bugün sizlerle birlikte antrenman yapıyorum. Birçoğunuzu tanıyorum, geri kalanları da zaman geçtikçe tanıyacağım. Şunu bilmenizi istiyorum ki oyuncuları seviyorum ve her zaman onları koruyorum. Eğer söyleyeyecek bir şeyim varsa, bunu sadece özel olarak söylerim. Bu yüzden de arkamdan bir şey söylenmesini istemiyorum. Bu takım bizim ailemiz" dedi.

"SİZ KAZANACAKSINIZ"

Sözlerine devam eden Fatih Terim, "İkinci olmak başarı değildir. Sadece birinci olmak vardır. Seçtiğim formada bile bir numara olsun istiyorum. Takım yıllardır şampiyonluğun dışında kaldı ve yeniden harika anlar yaşamamız gerekiyor. Kaybettiğimizde bu benim hatam olacak, kazandığımızda ise siz kazanacaksınız" dedi.

Fatih Terim, ayrıca, "Değişen ilk şey, maçların öncesinde evde ailenizle kalmanız. İkincisi, biraz farklı oynayacağız. Farklı bir tarzla. Bu uzaydan gelecek bir şey değil. Bunun üzerinde çalışacağız" sözlerini sarf etti.

"HEMEN EVET DEDİM"

70 yaşındaki teknik direktör son olarak, "Oynamadığınız ya da oyuna girmediğinizde duygularınızı göstermeyin. Bu beni rahatsız ediyor ve sinirlendiriyor. Ofisim, endişeleriniz için her zaman açık. Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi müziğini duymak için her şeyimizi vermeli ve kötü oynadığımızda bile kazanmalıyız. Bir noktada kaybetsek bile tüm gücümüzle mücadele etmeliyiz. Sizinle çalışmayı gerçekten çok istiyorum. Başkan bana Panathinaikos için çalışmaya hazır olup olmadığımı sorduğunda hemen 'evet' yanıtını verdim ve her şey yolunda gitti" diye konuştu.