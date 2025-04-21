Fatih Terim-Jorge Jesus düellosunda kazanan çıkmadı!

Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal ile 2-2 berabere kaldı.

Fatih Terim-Jorge Jesus düellosunda kazanan çıkmadı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.04.2025 - 21:15

Suudi Arabistan Pro Lig'in 29. haftasında Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, deplasmanda Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal ile karşılaştı. 

Kingdom Arena'da oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı. 

Mücadelede ilk golü, Al Shabab'dan Daniel Podence, 7. dakikada kaydetti.  Al Hilal, 31. dakikada Sergej Milinkovic-Savic ve 46. dakikada Salem Al Dawsari ile bulduğu gollerle 2-1 öne geçti. Dakikalar 68'i gösterirken Al Shabab'da Mohammed Al Shwirekh rakip fileleri havalandırdı ve skoru 2-2'ye getirdi.

SON 9 MAÇTA YENİLGİSİZ 

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmazken, mücadele 2-2 berabere bitti. 

Bu sonuçla birlikte son 9 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Fatih Terim'in öğrencileri, 51 puana yükseldi ve 6. sırada konumlandı. 

Lider Al Ittihad ile puan farkını 1'e indirme fırsatını kaçıran Jorge Jesus'un ekibi ise 62 puanla 2. sırada yer aldı. 

Ligde bir sonraki hafta Al Shabab, deplasmanda Al Fateh ile karşılaşacak. Al Hilal ise Al Raed'e konuk olacak. 


Etiketler: #fatih terim #jorge jesus #Al Shabab #Al Hilal

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